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Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. Motorlu Tüfek Tümeni muhabere şefi Binbaşı Aram Gazaryan'ın öldürüldüğü duyuruldu.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Ekim 2020 Perşembe 09:38
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Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı. Azerbaycan ordusu ise, Ermenistan güçlerine karşı saldırılarla darbe vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. Motorlu Tüfek Tümeni muhabere şefi Binbaşı Aram Gazaryan'ın öldürüldüğü duyuruldu. Öte yandan açıklamada, 1. Genel Ordu'nun topçu dairesi subayı, 2. motorlu piyade alayının komutanının kayıp olduğu ifade edildi. 

ERMENİSTAN BERDE'YE SALDIRMIŞTI

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralanmıştı. Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurmuştu. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanSavaş
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