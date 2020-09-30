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Ermenistan köşeye sıkıştı

Yunanistan'da yaşayan Ermeni gençlere orduya katılın çağrısı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Eylül 2020 Çarşamba 12:12
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Ermenistan köşeye sıkıştı

YUNANİSTAN - Ermenistan, Azerbaycan ordusunun, sivilleri vurmasının ardından başlattığı karşı operasyonla güç kaybetmeye devam ederken, Yunanistan'da yaşayan Ermeni vatandaşların orduya katılması için çağrıda bulunuldu. 

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan işgaline ve sivillere yönelik saldırılarına karşı başlattığı operasyonun 4. gününde de darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın karşı saldırılara cevap vermesiyle çatışmalardan bu zamana kadar 2 bin 300 asker kaybeden Ermenistan, yurtdışında yaşayan vatandaşlarına "orduya katılın" çağrısında bulunuyor. 

YUNANİSTAN'DAKİ ERMENİLERE "ORDUYA KATILIN" ÇAĞRISI

Yunanistan’da yaşayan Ermeni gençlere, ‘Ermenistan Sosyal Kültür Merkezi’ tarafından yapılan yazılı bildiride gönüllü Ermenistan Ordusu’na katılma çağrısı yapıldı. Yunanistan’daki Ermeniler tarafından kurulduğu ifade edilen ‘Ermenistan Sosyal Kültür Merkezi’ tarafından yapılan bildiride,‘Vatanımız, Türkiye-Azerbaycan’ın en ciddi ortak saldırısına direniyor. Yunanistan’da yaşayan sevgili Ermeni gençlerine;  Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı’nın Ermeni diasporasının gençlerine yaptığı çağrıya yanıt olarak,ve Yunanistan’da yaşayan birçok yurttaşımızın dile getirdiği dileği dikkate alarak, Azerbaycan ile çatışma hattına gitmek için bir gönüllü kaydı açıyoruz.Ordumuza katılın" ifadeleri yer aldı. Söz konusu bildiride, Azerbaycan ile çatışma hattına gitmek için bir gönüllü kaydı açıldığı ve gönüllülerin listesinin oluşturulması için Atina’da bir komite kurulduğu kaydedildi. 

DHA

Son Güncelleme: 30.09.2020 12:13
Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Köşeye SıkıştıYunanistanErmeni GençlerOrduya Katılın çağrısı
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