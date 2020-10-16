Ermenistan ordusu 18’inci motorlu piyade tümeninde kitlesel firarlar kaydedildi

AZERBAYCAN - Azerbaycan Ordusu'nun sivilleri korumak için yürüttüğü askeri operasyonlar neticesinde son iki günde cephenin farklı yönlerinde 2 adet T-72 tankı, 1 adet BM-21 "Grad" YARS, 5 adet D-30 obüs, 2 adet ZSU-23-4 Shilka uçaksavar silahları ve mühimmat yüklü sekiz araç imha edildi.



PARALI ASKERLER SAVAŞMAYI REDDİYOR, ORDUDAN FİRARLAR VAR



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18’inci motorlu piyade tümeninden askerler arasında kitlesel firar kaydedildi. Firarları önlemek isteyen Ermenistan, Gorus ve Turşsu kentlerinin yollarında askeri polis görevlendirdi.Bakanlık tarafından elde edilen istihbarat bilgisine göre Dağlık Karabağ'a Ermenistan adına savaşmaya gelen paralı askerlerin bir kısmının savaşmayı reddettiği öğrenildi.