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Ermenistan ordusundan Başbakan Paşinyan'a muhtıra

Ermenistan silahlı kuvvetleri, Başbakan Nikol Paşinyan hükümetinin istifasını istedi. Paşinyan ise, çağrıya “ Ülkede askeri darbe girişimi var” sözüyle karşılık verdi. Orduya destek veren halk ise, Savunma Bakanlığı önünde toplandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Şubat 2021 Perşembe 15:27
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Ermenistan ordusundan Başbakan Paşinyan'a muhtıra

ERMENİSTAN - Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ordusu karşısında yenilmesinin ardından geçen yılın sonlarında Ermenistan Başbakanı'nın istifası için ülkede süresiz protestolar başlatıldı. Rus basını ise Ermenistan silahlı kuvvetleri, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını istediğini aktardı. Ordunun istifa çağrısının ardından açıklamalarda bulunan Nikol Paşinyan, "Ülkede darbe girişimi var” diyerek, taraftarlarını başkent Erivan'ın merkezinde toplanmaya çağırdı.

ORDUNUN MUHTIRA METNİ

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan tarafından imzalanan muhturada şu ifadelere yer verildi: “Ülkenin içinde bulunduğu bu kadar karmaşık durumda alınan devlet karşıtı ve sorumsuz bir adımlar atılıyor.  Ermeni halkı için bu kritik ve ölümcül durumda yeteri kadar karar veremeyen Ermenistan Başbakanı ve hükümetinin uzun süredir görevdeki yetkililerin itibarını sarsmayı amaçlayan saldırılarına sabırla tahammül ettik. Ancak her şeyin sınırı var. Ermeni Silahlı Kuvvetleri, görevini onurla yerine getirmiş ve halkla omuz omuza düşmana karşı savaşmıştır. Görevdeki yetkililerin etkisiz yönetimi ve dış politikadaki ciddi hatalar ülkeyi çöküşün eşiğine getirdi. Oluşan durumla hemfikir olan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan Başbakanı ve hükümetinin istifasını talep ediyor, aynı zamanda Vatan ve Artsakh'ı korurken oğulları ölen kişilere karşı güç kullanmaktan kaçınmaları için uyarıda bulunuyor. İnsanlar her zaman ordunun yanında olduğu gibi, ordu da her zaman halkın yanında olmuştur ” Öte yandan, Askeri muhtırada Ermeni Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, yardımcıları, daire başkanları tarafından imzalandığı ifade edildi.
 

ERİVAN’DA PROTESTOLAR BAŞLADI

Öte yandan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifasını isteyen göstericiler hükümet binasına ilerlediği ifade edildi. Muhalefetin önemli siyasi figürlerinden eski başbakan ve eski savunma bakanı Vazgen Manukyan taraftarları ise Savunma Bakanlığı önünde toplanarak, ordunun muhtıra çağrısına destekte bulundu.
 

MUHALEFET ORDUYA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Muhalefetin önemli siyasi figürlerinden eski başbakan ve eski savunma bakanı Vazgen Manukyan da Erivan’da düzenlenen protestoda yaptığı konuşmada, Ermenistan ordusunu ve polisi halkın yanında olmaya davet etmiş, güvenlik güçlerine seslenerek "Her saat önemli. Halkı meydanlarda bekletmeyin. Bize katılın" ifadelerini kullanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuhtıraErmenistan OrdusuBaşbakan Paşinyan
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