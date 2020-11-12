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Ermenistan tazminat ödeyecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, varılan anlaşmanın ardından Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a verdiği zarar için tazminat ödeyeceğini söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Kasım 2020 Perşembe 17:08
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Ermenistan tazminat ödeyecek

AZERBAYCAN - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda yaralanan askerleri ziyaretinde Ermenistan ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.Aliyev,Ermenistan'ın, işgal ettiği bölgelerdeki sivil yerleşimleri, okulları, hastaneleri, tarihi abideleri, mescitleri ve mezarlıkları yerle bir ettiğini söyledi. Aliyev, uluslararası uzmanların katılımıyla maddi ve manevi zararın hesaplanacağını ve Ermenistan'ın uluslararası mahkemelere verileceğini söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan tazminat ödeyecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham AliyevErmenistan Tazminat ödeyecek
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