Eski Papa 16. Benedict yaşamını yitirdi

İTALYA, (DHA)

Vatikan Basın Ofisi, Onursal Papa'nın bugün yerel saatle 09.34'te 2013 yılında istifa ettikten sonra ikametgahı olarak seçtiği Mater Ecclesiae Manastırı'ndaki konutunda yaşamını yitirdiğini duyurdu. 16. Benedict’in naaşının 2 Ocak 2023 Pazartesi sabahı Aziz Petrus Bazilikası'nda olacağı ifade edildi.

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Almanya doğumlu Onursal Papa 16. Benedict, 19 Nisan 2005 tarihinde Papa seçilmiş 27 Kasım ile 1 Aralık 2006 tarihinde de Türkiye’yi ziyaret etmişti. Papa 16. Benedict, Şubat 2013 tarihinde istifa ederek 1415’teki Papa 12. Gregory’den bu yana istifa eden ilk Papa olmuştu.