Eski Peru Devlet Başkanı, Meksika’dan sığınma hakkı istedi

Peru’nun başkenti Lima’daki Barbadillo Hapishanesi’nde gözaltında tutulan eski Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, avukatı aracılığıyla dün Meksika’dan sığınma hakkı istedi. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, konuyla ilgili dün açıklama yaparak Catillo’nun önce Meksika’nın Lima Büyükelçisi Pablo Monroy’u telefonla arayarak sığınma istediğini ancak sonra gözaltına alındığını belirtti.

Büyükelçi Monroy’un Castillo’yu daha sonra gözaltına tutulduğu yerde ziyaret ettiğini belirten Bakan Ebrard, Castillo’nun avukatının resmi sığınma hakkını belirten mektubunu Büyükelçiliğe ulaştırdığını duyurdu. Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard “Castillo, bu sabah (02:00) Meksika Büyükelçiliği'ne gelen sığınma talebini iletti” açıklamasını yaparak Perulu yetkililerle görüşmeye başladıklarını vurguladı.

MEKSİKA CUMHURBAŞKANI OBRADOR: DÜŞMANCA BİR ORTAMDA GÖREV YAPTI

Meksika Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador dün yaptığı günlük basın toplantısında konuya değinerek Peru’nun içişlerine müdahale etmeyeceklerini açıkladı. Castillo’nun seçimi kazandığından itibaren ‘bir çatışma ve düşmanlık ortamında’ başkanlık yaptığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Obrador, Castillo’nun sığınma hakkı sürecini Meksika Dışişleri Bakanlığının yürüteceğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Eski Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, çoğunluğu muhalefet milletvekillerinden oluşan parlamentonun kendisini görevden uzaklaştırmak için oy kullanacağını öğrenerek Çarşamba günü parlamentoyu feshettiğini duyurdu. Castillo, parlamento yerine acil durum hükümetinin görevde olduğunu belirtti. Ancak parlamento oy kullanarak Castillo’yu görevden aldı. Saatler içinde Cumhurbaşkanı Başkan Yardımcısı Dina Boluarte, parlamentoda yemin ederek Peru’nun yeni Cumhurbaşkanı oldu.