Estonya, Rusya ile NATO arasında 1997'de imzalanan anlaşmanın iptali için çağrıda bulundu

VARŞOVA AA- Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme planını Moskova'nın tehdit politikasının devamı olarak gördüğünü belirterek, NATO ülkelerini, 1997’de NATO’nun Rusya sınırına askeri birlik ve teknolojiler yerleştirmemeye ilişkin imzalanan anlaşmayı "çöp kutusuna" atmaya çağırdı.

Reinsalu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin çok güzel bir gelişme olduğunun altını çizen Reinsalu, "Yakın zamanda İsveç'i de NATO üyesi olarak görmek istiyoruz. Bir gün gelecek ve Ukrayna'yı da NATO üyesi olarak göreceğiz." ifadesini kullandı.

Reinsalu, Finlandiya'nın NATO'ya katılımının avantajlarının sorulması üzerine ise "Kendilerinde bir sürü tank ve obüs var. Baltık Denizi artık tam anlamıyla bir NATO denizi oluyor. Bu da bölgede büyük fark yaratacak." diye konuştu.

Avrupa'da bir savaş daha çıkmaması için güvenlik konusunun gündemde olması gerektiğini vurgulayan Reinsalu, "Ukrayna da NATO'ya girmeyi hak etti. Özgürlüğü tüm NATO ülkeleri kadar seven ve sahiplenen bir Ukrayna var." değerlendirmesinde bulundu.

Reinsalu, Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme planını Moskova'nın tehdit politikasının devamı olarak gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"NATO ülkelerini, 1997’de NATO’nun Rusya sınırına askeri birlik ve teknolojiler yerleştirmemeye ilişkin imzalanan anlaşmayı çöp kutusuna atmaya çağırıyorum. Bu belge artık geçersiz ve her bir maddesi Rusya tarafından ihanete uğramış durumda. O nedenle çöp kutusunda olmayı hak ediyor. Rusya, Avrupa'nın güvenliği için bir tehlike ve stratejik bir düşman."