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Filipinler’de Rai Tayfunu: Bir aylık bebek böyle kurtarıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Aralık 2021 Cuma 12:14
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Filipinler’de Rai Tayfunu: Bir aylık bebek böyle kurtarıldı

FİLİPİNLER - Filipinler’de etkili olan Rai Tayfunu, on binlerce insanın tahliye edilmesine ve ülkenin 12 ayrı bölgesinde maddi hasara yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, Filipinler Sahil Güvenlik ekiplerinin bir aylık bebeği kurtarma anları ise anbean kameralara yansıdı.

Filipinler’de ‘Odetta’ olarak adlandırılan Rai Tayfunu, on binlerce kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Ülkenin Kuzey Mindanao bölgesinde yer alan Cagayan de Oro kentinde bir aylık bebek, Filipinler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Görüntülerde, leğene koyulmuş bebeğin, göğüs hizasına gelen sel sularında sahil güvenlik ekipleri tarafından götürüldüğü anlar yer aldı. Ülke genelinde tayfun nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

60 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Filipinler medyası, 60 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Ülke genelinde, 71 kent ve kasabada yer yer elektrik kesintilerinin de yaşandığı aktarıldı. Tayfun nedeniyle rüzgar hızının saatte 270 kilometreye ulaştığı belirtildi. Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi, 18 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, 205 tahliye merkezinin kurulduğunu açıkladı. Öte yandan, ülkenin birçok bölgesinde tayfun nedeniyle maddi hasar medyana geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FilipinlerRai Tayfunu
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