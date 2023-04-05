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Filistin'den İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin bu gece Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınadı.

05 Nisan 2023 Çarşamba 09:55
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Filistin'den İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Ramallah

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’ya baskının sonuçları ve yansımaları konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail'in, "Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölme, Kudüs'ü Yahudileştirme, kenti kontrol altına alma ve Filistinlileri buradan çıkarma çabaları" kapsamında bu baskınları ve saldırıları gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "İsrail hükümeti, halkımızın haklarına rağmen radikal destekçilerini memnun etmeye ve krizlerini çözmeye çalışıyor. Bunu da Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te ve kutsal bölgelerde mevcut statükoya köklü değişiklikler getirme yoluyla yapmaya uğraşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Yaşananların sorumluluğunun, tamamen ve doğrudan İsrail hükümetine ait olduğu vurgulanan açıklamada, Mescid-i Aksa, Kudüs ve kentte yaşayan Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması için tüm uluslararası platformlarda çabaların süreceği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine bu gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi savaş alanına çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.

Baskınlarda, Kıble Mescidi'ne sığınan 200’den fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne beş roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi.

İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FilistinMescidi AksaTepki
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