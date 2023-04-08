Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Filistin direniş grupları: Tel Aviv'deki çifte saldırı, İsrail'in işlediği suçların tabii sonucudur

Filistin direniş grupları, Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırı ve araçla ezme eyleminin, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara karşı işlediği "suçlara" verilmiş tabii bir cevap olduğunu belirtti.

08 Nisan 2023 Cumartesi 11:48
2 Okunma
Filistin direniş grupları: Tel Aviv'deki çifte saldırı, İsrail'in işlediği suçların tabii sonucudur
Gazze

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaşanan çifte saldırıyla ilgili 5 direniş grubundan yazılı açıklama yapıldı.

Hamas'ın açıklamasında, "Biz İsrail'i, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının, burayı Yahudileştirme ve zamansal ve mekansal olarak bölme çalışmalarının sonuçlarına karşı her zaman uyardık." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Siyonist düşmanın, Filistin halkına ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara yönelik saldırılarının, Filistin içinde ve dışındaki direniş ateşini körükleyeceği hatta tüm bölgeyi patlama noktasına getireceği ve bunun sorumlusunun sadece İsrail olduğu vurgulandı.

Hamas açıklamasında, Batı Şeria, Gazze ve Lübnan'daki direniş gruplarının "kahramanca eylemlerini" kutlarken İsrail'e de Filistin halkına ve kutsal mekanlara yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

İslami Cihad sözcüsü Tarık İzzeddin de yaptığı açıklamada, Tel Aviv'deki saldırıları kutladı ve bunların İsrail'in işlediği suçlara verilmiş tabii ve meşru bir cevap olduğunu dile getirdi.

İzzeddin, "Tel Aviv saldırılarının, İsrail'in siyasi, askeri ve güvenlik sistemine vurulmuş güçlü bir darbe olduğu ve direnişin "elinin" İsrail'in içlerine kadar uzandığını gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Komitesi üyesi Mahir Mizhir de açıklamasında, Tel Aviv saldırılarının, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları ve Mescid-i Aksa baskınlarının doğal sonucu olduğunu aktardı.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi de açıklamasında, çifte saldırının, İsrail'in işlediği suçlara verilmiş cevap olduğunu kaydetti.

Mücahidin Hareketi ise söz konusu saldırının, direniş güçlerinin İsrail'e vurduğu yeni bir darbe olduğunu ve bu sayede işgalcinin kırılganlığı ve zayıflığının ortaya çıktığını belirtti.

Açıklamada, Tel Aviv'deki çifte saldırının, Kudüs, kutsal mekanlar ve Filistin halkına yönelik saldırıları püskürtmek için farklı cepheler arasındaki var olan uyumu yansıttığı vurgulandı.

Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırı ve araçla ezme eyleminde bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FilistinTelavivIsrail
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NASA, 20 milyon güneş ağırlığında “görünmez canavar” dediği yeni bir kara delik buldu
NASA, 20 milyon güneş ağırlığında “görünmez canavar” dediği yeni bir kara delik buldu
Cezayirliler 4 yıl aradan sonra toplu iftarlarda buluşuyor
Cezayirliler 4 yıl aradan sonra toplu iftarlarda buluşuyor
İsrailli üst düzey yetkililer: İsrail'e ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırmayacağız
İsrailli üst düzey yetkililer: İsrail'e ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırmayacağız
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans