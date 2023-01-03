Filistin Dışişleri, İsrailli Bakanın Mescid-i Aksa’yı gezmesini provokasyon olarak nitelendirdi

FİLİSTİN - Filistin Dışişleri Bakanlığı, bugün aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescidi Aksa’yı gezmesini provokasyon olarak nitelendirerek kınadı.



Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada İsrail koalisyon hükümetinin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, Mescidi Aksa’ya gezmesi provokasyon olarak nitelendirilerek kınandı. Açıklamada “Bakanlık, aşırılık yanlısı Bakan Ben-Gvir’in mübarek Mescid-i Aksa'ya baskınını şiddetle kınıyor ve bunu benzeri görülmemiş bir provokasyon ve çatışmanın tehlikeli bir şekilde tırmanması olarak değerlendiriyor” ifadeleri kullanıldı. Filistin Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu sorumlu tuttuğunu vurguladı.



Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise bölgenin herkese açık olduğunu belirterek “Hamas beni tehdit ederse caydıracağını düşünüyorsa, zamanın değiştiğini anlasınlar. Kudüs'te bir hükümet var!” açıklamasını yaptı.