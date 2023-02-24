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Filistinliler, İsrail güçlerinin 11 kişiyi öldürdüğü Nablus baskınını protesto etti

Batı Şeria ve Gazze'de binlerce Filistinli, İsrail güçlerinin işgal altındaki Nablus kentinde 11 kişiyi öldürdüğü baskını protesto etti.

24 Şubat 2023 Cuma 15:04
Filistinliler, İsrail güçlerinin 11 kişiyi öldürdüğü Nablus baskınını protesto etti

Ramallah/Gazze

Filistin'de kendilerini "Aslanların İni" diye adlandıran grubun çağrısıyla binlerce kişi, sabahın erken saatlerinde Batı Şeria ve Gazze'deki meydanlarda toplandı.

Gösteriler, işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah, Silvan, Nebi Salih, Nablus, Cenin, Tulkerim, Kalkiya'da; abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ise Cibaliya Mülteci Kampı ile Gazze kent merkezinde düzenlendi.

İsrail güçlerinin Nablus baskınını ve 11 Filistinliyi öldürmesini protesto eden eylemciler, Filistinli silahlı gruplardan da saldırıya karşılık vermesini istedi.

Nebi Salih'te onlarca genç beldedeki İsrail askeri kontrol noktasına doğru yürüyüşe geçti. İsrail güçleri, eylemcilere gaz bombalarıyla müdahale ederken, bazı kişiler gazdan etkilendi.

Öte yandan protestolarla eş zamanlı "Aslanlar İni" grubundan yapılan kısa yazılı açıklamada, Filistinli grupların, İsrail'e karşılık vermek için hazırlandıkları ifade edildi.

İsrail ordusundan Nablus'ta katliam

İsrail güçleri, 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenlemişti.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak üzere 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

Filistin resmi verilerine göre, yılbaşından bu yana İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu işgal altındaki topraklarda, 13'ü çocuk 65 Filistinli öldürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Filistinlilerİsrail GüçleriNablus Baskını
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