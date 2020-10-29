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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bir tepki de Yunanistan'dan

Yunanistan ana muhalefet partisi Syriza'nın yürütme kurulu üyesi, Prof. Antonis Liakos, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam’a yönelik politikasının saldırgan ve hakaret edici olduğunu belirtti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ekim 2020 Perşembe 15:16
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bir tepki de Yunanistan'dan

YUNANİSTAN - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'la ilgili sözlerine tepkiler sürüyor. Macron'a bir tepki de Yunanistan'dan geldi. Yunanistan’da ana muhalefet partisi Syriza'nın Merkezi Yeniden Yapılanma Komitesi Siyasi Konseyi üyesi Profesör Antonis Liakos, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam’a yönelik politikasının saldırgan ve hakaret edici olduğunu ileri süren bir yazı paylaştı.

MACRON'UN İSLAM'A YÖNELİK POLİTİKASI SALDIRGAN
 

Liakos paylaşımında “Macron’un İslam’a yönelik politikası saldırgan ve hakaret edici. Gezegendeki en kalabalık üç dinden biri olan milyonlarca Müslümana saldırarak, hakaret ederek teröristlere karşı özgürlüğü savunamazsınız. Libya, Sahra altı Müslüman Afrika, Lübnan ve Suriye’deki Fransız politikası ile birleştiğinde, doyumsuz sömürgecinin (zayıf) geri dönüşünü gösteriyor gibi görünüyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fransa Cumhurbaşkanı MacronTepkiYunanistanProf. Antonis Liakosİslam DiniHz. Muhammed (s.a.v.)
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