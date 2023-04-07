Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.924,95
ALTIN
1.243,61
DOLAR
19,26
STERLİN
24,05
EURO
21,07
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteride 111 kişi gözaltına alındı

Fransa'da Paris ve Marsilya başta olmak üzere 370 noktada düzenlenen emeklilik reformu karşıtı gösterilerde 111 kişi gözaltına alındı.

07 Nisan 2023 Cuma 10:43
0 Okunma
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteride 111 kişi gözaltına alındı
Paris

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteride 111 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde hükümetin emeklilik reformuna karşı eğitim, enerji, ulaşım sektörleri çalışanları greve gitti.

Başkent Paris ve Marsilya başta olmak üzere ülkede 370 noktada emeklilik karşıtı gösteri düzenlendi.

Paris'teki gösteride gergin anlar

Paris'teki gösteride polis ve göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Gösteriye eski cumhurbaşkanı adayı Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Jean-Luc Melenchon da katıldı.

Göstericiler, ellerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kafasının bir geri dönüşüm çöp bidonunun içinde olduğu maketi taşıdı.

Kortej Montparnasse Bulvarı üzerindeki Macron'la özdeşleştirilen "La Rotonde" isimli restoranın önüne geldiğinde, polis ve göstericiler arasında tansiyon yükseldi. Macron, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimi galibiyetini bu restoranda kutlamıştı.

Polis, taş yağmuruna tutuldu

Paris'te bazı göstericiler polise çok sayıda kaldırım taşı ve paintball boya topu fırlattı, bir bankanın ve bir mağazanın camlarını kırdı ve çok sayıda kamu malını ateşe verdi. Polis protestoculara göz yaşartıcı biber ve plastik mermiyle müdahale etti.

Paris'teki gösteride yaralanan protestocular oldu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada, ülke genelindeki gösterilerde şimdiye kadar 154 güvenlik gücünün yaralandığını ve 111 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Sendikalar, ülke genelindeki gösterilere yaklaşık 2 milyon kişinin katıldığını açıklarken, Fransızları 13 Nisan'da tekrar sokağa inmeye ve greve gitmeye çağırdı.

Yerel basının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı verilere göre Fransa genelinde gösterilere 570 bin kişi katıldı.

Emeklilik reformu krizi

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaGösteri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyaz Saray: Amerika, Afganistan'da hedefleri belirsiz ve sonu olmayan bir savaşa saplanmıştı
Beyaz Saray: Amerika, Afganistan'da hedefleri belirsiz ve sonu olmayan bir savaşa saplanmıştı
İsrail ordusu Lübnan ve Gazze'ye saldırı başlattı
İsrail ordusu Lübnan ve Gazze'ye saldırı başlattı
Japon hükümeti, Merkez Bankası Başkanlığına Ueda Kazuo'yu resmen atadı
Japon hükümeti, Merkez Bankası Başkanlığına Ueda Kazuo'yu resmen atadı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans