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Fransa'da kritik emeklilik reformu Senato'da kabul edildi

Sarı Yelekliler'in Fransa'da sokaklara dökülmesine neden olan emeklilik reformu gün gece yarısı Fransa Senatosu'nda kabul edildi. Ülkede emeklilik yaşının 67 yaşına çıkmasının ardından protestoların yeniden başlayacağı ifade edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Kasım 2020 Pazartesi 14:31
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Fransa'da kritik emeklilik reformu Senato'da kabul edildi

FRANSA - Fransa'da kritik emeklilik reformu yasası gün gece yarısı Fransa Senatosu'nda kabul edildi.Sarı Yelekliler'in Fransa sokaklarını savaş alanına çevirmesine neden olan yasanın senatonun geçmesinin ardından ülkede emeklilik yaşı 67'ye çıktı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un,  emeklilik reformuna karşı ısrarlı tavrı yine Fransa sokaklarında yeni eylemlerin habercisi olarak görülüyor.


SARI YELEKLİLER KİM?


Fransa'nın başkenti Paris'te boy gösteren protestocular, isimlerini giydikleri fosforlu sarı yeleklerden alıyor. Geleneksel olarak Fransa'da gösteriler siyasi partilerin veya sendikaların çağrısı ve desteğiyle yürütülse de "Sarı yelekliler"in halihazırda hiçbir parti ya da sendikaya bağlı hareket etmemesi dikkati çekiyor. Bu durum, sosyal medya üzerinden organize olan "sarı yeleklilere" her siyasi görüşten ve yaştan insanın katılmasına imkan sağlıyor. Ülke genelinde yapılan anketler, toplumun yüzde 70'inin "sarı yelekliler"e destek verdiğine işaret ediyor. Yoğun olarak orta gelirli kişilerden oluşan "sarı yelekliler"in hükümetle müzakereleri yürütmek için 8 kişiden oluşan bir temsil heyeti bulunuyor.


SARI YELEKLİLERİN EYLEMLERİ


Fransa'da 17 Kasım 2019'da akaryakıt zamlarını protesto eden Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, Paris'in farklı noktalarında gösteri düzenlemiş, bu protestolar başka bazı ülkelere de yayılarak, hükümetin geri adım atmasını sağlamıştı. Ancak, giderek büyüyen protestolarda sular durulacak gibi görünmüyor. Polis müdahaleleri başlamış, Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri öncesi 317 kişi gözaltına alınmış.

Anahtar Kelimeler:
FransaSenatoKritik Emeklilik Reformu
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