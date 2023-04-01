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Fransa'da nüfusun yüzde 10'unu Müslümanlar oluşturuyor

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) raporu, ülkedeki nüfusun yüzde 10'unun Müslümanlardan oluştuğunu ortaya koydu.

01 Nisan 2023 Cumartesi 09:26
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Fransa'da nüfusun yüzde 10'unu Müslümanlar oluşturuyor

Paris

INSEE ve Fransa Demografik Etütler Enstitüsü (INED), ülkede 2019-2020 yılları arasında 18-59 yaş aralığında 27 bin 200 kişi ile yapılan ankete göre ülkedeki dini aidiyetlere ilişkin rapor yayımladı.

Rapora göre, Fransa'da nüfusun yüzde 51'i hiçbir dine inanmıyor.

Bu oran göçmen asıllı olmayanlarda yüzde 58'e çıkarken göçmen asıllı nüfusta yüzde 19'a denk geliyor.

Hiçbir dine aidiyet hissetmeyenlerin oranı son 10 yılda artış gösterdi.

Belirtilen yaş aralığındaki nüfusun yüzde 29'unu Katolikler oluştururken Müslümanların oranının yüzde 10 olduğu belirtildi.

Göçmen kökenliler arasında ise Müslümanların oranı yüzde 44 olarak rapora yansıdı.

Müslüman ailelerde çocukların yüzde 91'i ebeveynleriyle aynı dine mensupken, Hristiyanlarda bu oran yüzde 70'in altında kaldı. Yahudilerde ise söz konusu oranın yüzde 84 olduğu aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaNüfusMüslüman
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