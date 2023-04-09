Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Fransa'da Ramazan Fuarı düzenlendi

Fransa'nın Strazburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) düzenlediği "Ramazan Fuarı", Avrupa'daki Türklerden yoğun ilgi gördü.

09 Nisan 2023 Pazar 17:35
0 Okunma
Fransa'da Ramazan Fuarı düzenlendi
Ankara

Hautepierre Fuar Alanı'nda 23 Mart'tan beri devam eden organizasyonda, yazarların imza etkinlikleri, ilahi ve müzik dinletileri ile çeşitli söyleşiler yapılıyor. 70'e yakın standın açıldığı fuarda Anadolu'ya has yemekler ile çocuklara yönelik çeşitli oyunlar sergileniyor. Organizasyonda ayrıca semazen gösterisi de yapıldı.

"Tarih Unutmaz" ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını konu alan "Yavuz, Adaletin Kılıcı" isimli kitaplarını imzalayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Fuara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mücahit Küçükyılmaz, amaçlarının Türk kültür ve geleneklerini tanıtmak ve gençlere tarih bilinci aşılamak olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği Başkanı olan Küçükyılmaz, burada Türk tarihini, Kudüs'ü, Anadolu'yu konuştuklarını aktarırken, şu görüşlerini paylaştı:

"İsrail'le siyasi ve diplomatik ilişkilerimizi iyileştirmek için gayret ediyor olmamız, Kudüs'te yaşananlara sessiz kalacağımız anlamına gelmiyor. Mescid-i Aksa'da ibadet eden mazlum ve masum insanlara yapılan saldırıları meşru kabul etmemiz mümkün değildir. İsrail'in problemli yönleriyle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Eğer Türkiye ile dostluk ve yakın ilişki kurmak istiyorlarsa da buna uygun hukuki bir çerçeveyi inşa etmek öncelikle onların boynunun borcudur. İnsanların bu meseleye kayıtsız kalmaması, Filistin, Mescid-i Aksa dendiği zaman, Kudüs dediğimiz zaman tepki göstermeleri aynı zamanda mübarek Ramazan ayının maneviyatına gölge düşürecek şekilde, o bölgede ve geçmişte yaşanan kötü hatıraları çağrıştıracak şekilde yapılan saldırılarla bağlantılıdır. Bunu böyle okumak lazım."

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaRamazanFuar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tesla, enerji depolama ünitesi "Megapack" üretimi için Çin'de fabrika kuracak
Tesla, enerji depolama ünitesi "Megapack" üretimi için Çin'de fabrika kuracak
Papa Paskalya mesajında uluslararası topluma dünyadaki çatışmalara son vermeleri çağrısı yaptı
Papa Paskalya mesajında uluslararası topluma dünyadaki çatışmalara son vermeleri çağrısı yaptı
Yeni Zelanda'nın büyük bölümü için şiddetli sağanak uyarısı
Yeni Zelanda'nın büyük bölümü için şiddetli sağanak uyarısı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans