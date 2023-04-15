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Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun onaylanmasıyla gösteriler şiddetlendi

Fransa'da emeklilik reformunun onaylanmasının ardından ülke genelinde düzenlenen gösterilerde kamu kurumları hedef alındı ve kamu malları ateşe verildi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 01:27
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Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun onaylanmasıyla gösteriler şiddetlendi
Paris

Fransızlar, Anayasa Konseyinin emeklilik reformunu ana hatlarıyla onaylama kararına tepki olarak ülke genelinde çeşitli kentlerde gösteri düzenlendi.

"Paris ayağa kalk !"

Paris'te farklı noktalarda toplanan göstericiler Konseyin kararını protesto etmeye devam ederken, polis göstericileri dağıtmaya çalışıyor.

Otobüs durağı camlarını kıran, çöp bidonlarını yollara devirip yakan göstericiler "Paris ayağa kalk !" sloganı atıyor. İtfaiyeciler ise alevleri söndürüyor.

Polis ve göstericiler arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, polis, protestoculara cop ve biber gazıyla müdahalede bulunuyor.

Fransız basını başkentte 112 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Nantes'de Valilik hedef alındı

Nantes kentinde öfkeli kalabalık Valilik binasına cam şişe fırlatırken, polis ve göstericiler arasında tansiyon yükseldi. Göstericiler Nantes'de tramvay hattını ateşe verdi.

Rennes'de sokaklar karıştı

Haftalardır polis ve göstericiler arasında şiddet olaylarının yaşandığı Rennes kentinde de sokaklar karıştı. Protestocular bir karakolu ateşe verirken, polis yangını tomayla söndürdü.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada Rennes'de bir karakol ve kilisenin zarar gördüğünü belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Süreç

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olaylar yaşanıyor.

Ülke genelinde düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu.

Konsey, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylarken; reforma ilişkin 6 maddeyi tamamen veya kısmen reddetmişti.

AA

Son Güncelleme: 15.04.2023 04:52
Anahtar Kelimeler:
EmeklilikreformuFransaolaylar
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