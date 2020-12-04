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Fransa, Dağlık Karabağ’ı ‘bağımsız devlet’ olarak tanıdı

Fransa Ulusal Meclisi uluslararası hukuku çiğneyerek Azerbaycan toprağı olan ve bir kısmı halen Ermenistan işgalinde kalan ‘Dağlık Karabağ'ın acilen devlet olarak tanınmasını’ öngören tasarıyı kabul etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Aralık 2020 Cuma 09:27
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Fransa, Dağlık Karabağ’ı ‘bağımsız devlet’ olarak tanıdı

Fransa Ulusal Meclisi uluslararası hukuku çiğneyerek Azerbaycan toprağı olan ve bir kısmı halen Ermenistan işgalinde kalan Dağlık Karabağ'ı ‘bağımsız devlet’ olarak tanıdı. Fransa Ulusal Meclisi, söz konusu tasarıyı 188 evet ve 3 hayır oyla kabul etti.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından Dağlık Karabağ’ın bağımsız devlet olarak tanınacağı haberlerinin ardından daha önce yapılan açıklamada, “Fransa'nın Azerbaycan toplumunda adil bir arabulucu olarak itibarını baltalıyor. Fransız Ulusal Meclisi’nin tek taraflı kararlar almak yerine, bölgede barış, istikrar ve ilerlemeye hizmet eden faaliyetlere katılması, Fransa'nın çıkarlarına cevap verecek ve bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına yol açacaktır” denildi. Bakanlık ayrıca Fransa’nın bu adımının provokatif olduğu ifade etmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FransaErmenistanDağlık KarabağKarabağ
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