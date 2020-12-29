Fransa'dan darbeci Hafter'e uyarı!

FRANSA - Libya'nın doğundaki silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e Fransa'dan uyarı geldi. Fransa, darbeci Hafter’e ‘düşmanlıkları yeniden başlatmaktan kaçınma’ ve ‘siyasi bir çözüme odaklanma’ çağrısında bulundu. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında Libya'da askeri, bir çözümün olmadığını ifade ederek, şu ifadelere yer verdi: “Libya için askeri bir çözüm yok. Öncelik, 23 Ekim’de varılan, yabancı güçler ve paralı askerlerin ülkeden ayrılması ile siyasi sürecin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde tamamlanmasını sağlayan ateşkes anlaşmasının uygulanmasıdır. Tüm Libyalı tarafları, BM gözetiminde Libya Siyasi Forumu kararlarına uygun olarak, bu süreci desteklemeye, düşmanlıkları yeniden başlatmaktan kaçınmaya, yeni bir hükümet kurmaya ve 24 Aralık 2021’de beklenen seçimleri uygulama çabalarına odaklanmaya çağırıyoruz.



TÜRKİYE'DEN DARBECİ HAFTER'E SERT UYARI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Libya’da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Akar, Türkiye’yi tehdit eden darbeci Hafter ile BAE gibi destekçilerine sert uyarıda bulunarak," Bu savaş suçlusu, cani katil Hafter ve destekçileri bilmelidir ki, Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde Hafter her yerde meşru hedef olacaktır. Kaçacak yer bulamazlar. Herkes aklını başına toplasın. Burada ateşkes sağlanmış, siyasi görüşmeler yapılıyor. Bunun dışında yapılacak her türlü hareket yanlıştır" ifadelerine yer vermişti.