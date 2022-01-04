Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,969.28
ALTIN
770.43
DOLAR
13.32
STERLİN
17.99
EURO
15.05
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Altınbaş Üniversitesi Akademik Personel alacak
Altınbaş Üniversitesi Akademik Personel...
Sulusaray Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı yapacak
Sulusaray Belediyesi zabıta ve...

Fransa’da 46 mutasyona sahip Covid-19 varyantı tespit edildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ocak 2022 Salı 15:04
0 Okunma
Fransa’da 46 mutasyona sahip Covid-19 varyantı tespit edildi

FRANSA - Fransa’da Medrxiv’de yayınlanan ve henüz hakem onayı almamış makalede Covid-19’un 46 mutasyona sahip varyantının ortaya çıktığı ifade edildi.

IHU Mediterranean Infection Enstitüsü tarafından yayınlanan makalede, ülkenin güneyinde aynı bölgede yaşayan, Kamerun’dan dönen 12 hastanın PCR testlerinin incelendiği belirtildi. Yapılan analizlerle elde edilen sonuçlarda, tespit edilen varyantın 46 farklı mutasyona sahip olduğu açıklandı. Hastaların, Alpes-de-Haute-Provence ilindeki Forcalquier kasabasından oldukları belirtildi. Makalede, “Mevcut genomların mutasyon modeli, önceki tanımımıza dayanarak “IHU” olarak adlandırdığımız yeni bir varyantı gösteriyor” denildi.

“VARYANT MUHTEMELEN KAMERUN KÖKENLİ”

Varyantların aşı kaynaklı bağışıklıktan kaçma riski ve buna bağlı endişe oluşturduğunun altı çizilen makalede, “Covid-19 varyantları, özellikle aşı kaynaklı bağışıklıktan kaçma riski açısından önemli bir virolojik, epidemiyolojik ve klinik endişe haline geldi. Burada, muhtemelen Kamerun kökenli yeni bir varyantın güneydoğu Fransa'da ortaya çıkışını ifade ediyoruz” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
46 MutasyonCovid19Fransa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saraybosna, doğal güzellikleri ve yenilenen kayak pistleri ile kış turizmine hazır
Saraybosna, doğal güzellikleri ve yenilenen kayak pistleri ile kış turizmine hazır
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz’i görüşmek üzere Yunanistan’a geliyor
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz’i görüşmek üzere Yunanistan’a geliyor
Almanya’nın 2022’de yönetime geçtiği G7 dış politikası: Afrika ve Pasifik
Almanya’nın 2022’de yönetime geçtiği G7 dış politikası: Afrika ve Pasifik
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans