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Fransa’da seçim: Müslümanların tercihi ne olacak?

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için oy verme işlemi başladı. 12 adayın yarıştığı seçimde 4 milyona yakın Müslümanın kim için oy kullanacağı ise merak konusu haline geldi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
10 Nisan 2022 Pazar 12:59
Fransa’da seçim: Müslümanların tercihi ne olacak?

FRANSA, (DHA)-
Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oy verme işlemi başladı. 12 adayın yarıştığı seçimde öne çıkan adaylar şu anki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen, göçmen karşıtı aşırı sağcı Eric Zemmour ve solcu Jean-Luc Melenchon olarak sıralanıyor. Ülkede özellikle aşırı sağcı siyasilerin İslamofobik kampanyaları ve vaatleri, son seçimlerde en yaygın kullanılan söylemlerden biri haline geldi. Fransız anket şirketi IFOP’un 2016 itibarıyla yaptığı araştırmada, ülkedeki Müslümanların sayısı 4 milyonu buldu. Müslümanların seçimlerde kime oy vereceği bilinmeyenlerden biri olarak yerini koruyor.

YARIŞ, MACRON VE LE PEN ARASINDA

Fransız medyası, seçim yarışının mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve sağcı aday Marine Le Pen arasında geçmesinin beklendiğini duyurdu. Ancak yine de Macron’un seçimi kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Macron, ‘merkezci’ bir siyaset izlese de görev süresi boyunca azınlıklara ve Müslümanlara karşı söylemleri tepki çekmişti. Macron’u takip eden diğer adaylar ise aşırı sağcı Le Pen ve Zemmour. Nitekim bu adayların seçim vaatleri de başlıca Müslümanları hedef alıyor.

Le Pen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada başörtüsü yasağını genişletmeyi ve başörtüsü takanlara ‘ceza’ kesmeyi dahi planladığını belirtmişti. Zemmour ise ırkçı söylemlerle popüler hale gelen, göçmenleri sınır dışı etme vaadinde bulunan bir aday olarak sahneye çıktı. Seçimlerde Le Pen’den sonra üçüncü sırada gelmesi beklenen aday, solcu Jean-Luc Melenchon olarak görülüyor.

MÜSLÜMANLAR KİME OY VERİYOR?

Aşırı sağcılığın ve İslam karşıtı siyasi söylemlerin yoğun bir siyasi propaganda haline geldiği Fransa’daki Müslümanların tercih ettiği aday kim olacak? Le Pensee adlı akademik dergide yapılan araştırmada, önceki seçimlerde Müslümanların yüzde 80’inin solcu partilere ve adaylara oy verdiği ifade ediliyor. Fransız medyasında göre Melenchon, Müslümanlar için ırkçı ve İslamofobik söylemlerin popülarite kazandırdığı siyasi arenada alternatif bir tercih olarak gözüküyor.

DHA

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FransaSeçimMüslümanTercihYeni Çağrı
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