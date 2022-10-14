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Fransa’dan Almanya’ya ‘dayanışma’ kapsamında doğal gaz gönderimi başladı

14 Ekim 2022 Cuma 16:18
Fransa’dan Almanya’ya ‘dayanışma’ kapsamında doğal gaz gönderimi başladı

FRANSA - Fransız şebeke operatörü GRTgaz, dün Fransa’dan Almanya’ya doğal gaz gönderimine başladığını duyurdu. Fransa, Almanya’nın günlük gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 2’sini karşılayacak.

Kuzey Akım üzerinden Almanya’ya gelen doğal gazın kesilmesi üzerine ‘Avrupa dayanışması kapsamında’ Fransa’dan Almanya’ya doğal gaz akışı başladı. GRTgaz, dün yaptığı açıklamada “13 Ekim 2022 tarihinden itibaren GRTgaz, gazın Almanya'ya Obergailbach bağlantı noktasından (Moselle) taşınmasını sağlamaktadır” denildi. Gelen gazın Almanya'nın günlük ihtiyacının yaklaşık yüzde 2'sine tekabül ediyor. 

BAĞLANTI NOKTASINDAKİ İLETİM TERSİNE ÇEVRİLDİ

GRTgaz basın açıklamasında, Rusya'nın Avrupa'ya gaz teslimatındaki keskin düşüşten sonra enerji güvenliği için Fransa-Almanya sınırındaki Obergailbach köyünden bir boru hattı ile başlangıçta günde 31 gigawatt saat (GWh) teslim edeceğini, gaz akışının maksimum günlük kapasitesinin 100GWh olduğu belirtildi. Almanya’dan Fransa’ya gaz akışı için tasarlanan bağlantı noktasının, gerekli uyarlamaların yapılmasından sonra tersine çevrilerek Fransa’dan Almanya’ya iletim sağladığı belirtildi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fransadan AlmanyayaDogal GazDayanışma
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