Fransız Le Figaro, Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu sayfasına taşıdı

Ankara

Ülkenin en önemli silah ve uçak üreticisi firmalarından Dassault Group'a bağlı gazetenin "Türkiye ilk SİHA gemisini hizmete açtı" başlıklı haberinde, dün tanıtımı yapılan geminin, SİHA'ların iniş ve kalkışına uygun olarak tasarlandığı belirtildi.

TCG Anadolu'nun 231 metre uzunluk, 32 metre genişliğe sahip olduğu ve Türkiye'nin ilk uçak ve en büyük savaş gemisi olduğuna dikkat çekildi.

"Türk SİHA'ları Bayraktar TB3, Kızılelma ve hafif muharebe uçağı Hürjet gemiye iniş-kalkış yapabilecek." ifadesine yer verilen haberde, geminin uçuş güvertesinde onlarca helikopter, uçak ve SİHA'nın taşınabileceği kaydedildi.

"Ankara'nın gururu"

Haberde, 2016'da inşasına başlanan geminin ayrıca 13'ü tank olmak üzere 94 muharebe aracı barındırabileceği bilgisi paylaşıldı.

"NATO üyesi olan Türkiye, özellikle Ankara'nın gururu haline gelen SİHA'larının başarısıyla son yıllarda savunma sanayisini önemli ölçüde ilerletti." ifadesi kullanılan haberde, Baykar'a ait Bayraktar TB2 SİHA'ların, Libya ve Azerbaycan'da olduğu gibi savaşın ilk saatlerinde Ukrayna'da da kendini kanıtladığına dikkati çekildi.

Haberde, Kiev ile Moskova arasında arabuluculuk çabalarını artıran ve geçmişte SİHA'larıyla Doğu Akdeniz'de güç gösterileri gerçekleştiren Ankara'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi gerekirse dünya çapında askeri ve insani operasyonları da buradan koordine edebileceğine işaret edildi.

Gazetenin haberinde, Çin'in de geçen yıl ilk insansız hava gemisini tanıttığı anımsatılarak "Bu gelişmeler SİHA'ların modern savaşta ne denli önemli olduğunun kanıtıdır." denildi.