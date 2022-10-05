Gazprom, Avusturya’ya üzerinden İtalya’ya gaz akışının yeniden başladığını duyurdu

RUSYA - Gazprom bu sabah “Rus gazının Avusturya toprakları üzerinden taşınması yeniden başlatıldı” açıklamasını yaptı. İtalyan yetkililer doğruladı.



Gazprom, Eylül ayı sonunda gazın Avusturya üzerinden taşınmasına izin verecek çözümün bulunduğunu belirterek İtalya’ya akışının yeniden başladığını duyurdu. İtalya gaz operatörü Eni konuyla ilgli “Eni, Gazprom'un Avusturya üzerinden sağladığı gaz akışının bugün yeniden başladığını doğrular. Tedariklerin yeniden başlatılması, Avusturya düzenleyici makamları tarafından getirilen yeni mevzuattan kaynaklanan kısıtlamaların Eni ve ilgili taraflar tarafından çözümlenmesiyle mümkün olmuştur” açıklamasını yaptı.



Gazprom, Cumartesi günü Avusturya'daki bir ulaşım sorunu sebebiyle İtalya'ya gaz dağıtımını askıya aldığını açıklamıştı.