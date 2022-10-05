Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.478,37
ALTIN
1.022,97
DOLAR
18,58
STERLİN
21,16
EURO
18,46
Dicle Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
Dicle Üniversitesi 32 Öğretim...
Türkiye Kızılay Derneği'nden kiralık apartman
Türkiye Kızılay Derneği'nden kiralık...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sözleşmeli...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...

Gazprom, Avusturya’ya üzerinden İtalya’ya gaz akışının yeniden başladığını duyurdu

05 Ekim 2022 Çarşamba 14:22
Gazprom, Avusturya’ya üzerinden İtalya’ya gaz akışının yeniden başladığını duyurdu

RUSYA - Gazprom bu sabah “Rus gazının Avusturya toprakları üzerinden taşınması yeniden başlatıldı” açıklamasını yaptı. İtalyan yetkililer doğruladı.

Gazprom, Eylül ayı sonunda gazın Avusturya üzerinden taşınmasına izin verecek çözümün bulunduğunu belirterek İtalya’ya akışının yeniden başladığını duyurdu. İtalya gaz operatörü Eni konuyla ilgli “Eni, Gazprom'un Avusturya üzerinden sağladığı gaz akışının bugün yeniden başladığını doğrular. Tedariklerin yeniden başlatılması, Avusturya düzenleyici makamları tarafından getirilen yeni mevzuattan kaynaklanan kısıtlamaların Eni ve ilgili taraflar tarafından çözümlenmesiyle mümkün olmuştur” açıklamasını yaptı.

Gazprom, Cumartesi günü Avusturya'daki bir ulaşım sorunu sebebiyle İtalya'ya gaz dağıtımını askıya aldığını açıklamıştı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
GazpromAvusturyaİtalyaGaz Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna, Herson’da ilerleyerek bazı yerleşim yerlerini kontrol altına aldı
Ukrayna, Herson’da ilerleyerek bazı yerleşim yerlerini kontrol altına aldı
Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan’da
Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan’da
Bakan Çavuşoğlu beraberindeki heyetle Libya’da
Bakan Çavuşoğlu beraberindeki heyetle Libya’da
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans