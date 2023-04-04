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Google çalışanları Londra'da işten çıkarmaları protesto etti

Teknoloji şirketi Google, İngiltere’nin başkenti Londra’da çalışanları tarafından protesto edildi.

04 Nisan 2023 Salı 16:46
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Google çalışanları Londra'da işten çıkarmaları protesto etti

LONDRA AA- Londra’da Google’ın yönetim binasının önünde toplanan çalışanlar, şirket yönetiminin işten çıkarma kararına tepki gösterdi.

Şirket ocak ayında yaptığı açıklama ile küresel operasyonlarında çalışan yaklaşık 10 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Google çalışanlarını temsil eden ve protesto mitingi düzenleyen işçi sendikası Unite’dan yapılan açıklamada, “O zamandan beri, Google'ın İngiltere’deki yönetimi, seçilmiş sendika temsilcileri tarafından kendilerine iletilen endişelerin çoğunu görmezden geldi ve işten çıkarma planlarıyla ilgili toplu görüşme sürecini sonlandırdı.” ifadelerine yer verildi.

Unite’ın ülkenin en büyük işçi sendikası olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, son birkaç ay içerisinde binlerce Google çalışanının sendikaya katıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “Şirket şimdi işçilerle bire bir istişarelerde bulunuyor ve toplantılarda sendika temsilcilerinin bulunmasına izin vermeyi reddediyor.” yorumu yer aldı.

Sendikanın açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Unite Bölge Sorumlusu Matt Whaley, “Google'ın personele yönelik muamelesi ve işten çıkarmalara ilişkin görüşme sürecinde sendikayı dışarda bırakma girişimi dehşet verici ve potansiyel olarak yasa dışıdır.” değerlendirmesini yaptı.

AA

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