GÃ¼nde en az 5 saat veya daha fazla uyku

Ä°NGÄ°LTERE -Â Ä°ngiltereâ€™de 25 yÄ±l boyunca takip edilen binlerce kiÅŸiden elde edilen verilere gÃ¶re, gÃ¼nde en az 5 saat veya daha fazla uyuyan 50 yaÅŸ Ã¼zerindeki kiÅŸilerde hastalÄ±k riskinin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edildi.



London College ve Paris CitÃ© Ãœniversitesiâ€™nden bilim insanlarÄ±nÄ±nÂ binlerce kiÅŸinin 25 yÄ±llÄ±k veri analizi ve takibine dayalÄ± bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na gÃ¶re, gÃ¼nde en az 5 saat veya daha fazla uyuyan 50 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ kiÅŸilerde kronik hastalÄ±k riskinin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edildi. Uyku sÃ¼resinin kronik hastalÄ±klarla iliÅŸkisinin sÃ¼rekli araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± altÄ±nÄ± Ã§izen bilim insanlarÄ±, 7 binden fazla erkek ve kadÄ±nÄ±n verilerini 25 yÄ±llÄ±k bir zaman dilimi iÃ§eresinde dÃ¼zenli aralÄ±klarla analiz etti.



UZUN UYKU HASTALIK GÃ–STERGESÄ° OLABÄ°LÄ°R



Ã‡alÄ±ÅŸma sonucunda gÃ¼nlÃ¼k uyku sÃ¼resi az olan 50â€™li yaÅŸlardaki kiÅŸilerde ilk kronik hastalÄ±k riskini yÃ¼zde 20 oranÄ±nda arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. 50 yaÅŸ civarÄ±nda beÅŸ saat veya daha az uyuyanlar, yedi saat uyuyanlara gÃ¶re yÃ¼zde 30 daha fazla hastalÄ±ÄŸa yakalanma riskine sahip olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.



Uzun uyku sÃ¼resi ile kronik hastalÄ±k riski arasÄ±nda bir iliÅŸki olduÄŸuna dair net bir kanÄ±t bulamayan bilim insanlarÄ±, ileri yaÅŸlarda artan uzun uyku ihtiyacÄ±nÄ±n altÄ±nda kronik hastalÄ±klar olabileceÄŸini belirtti. AraÅŸtÄ±rma sÄ±rasÄ±nda gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±nan kronik hastalÄ±klar arasÄ±nda diyabet, kanser, kalp hastalÄ±klarÄ±, inme, kalp yetmezliÄŸi, kronik bÃ¶brek hastalÄ±klarÄ±, demans, karaciÄŸer hastalÄ±klarÄ± ve Parkinson gibi hastalÄ±klar yer aldÄ±. Â Â Â