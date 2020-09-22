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Güney Kore Başbakanı karantinaya girdi

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun'un danışmanın koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının arından kendisini başkent Seul'de kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Eylül 2020 Salı 14:07
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Güney Kore Başbakanı karantinaya girdi

GÜNEY KORE - Güney Kore medyası, Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, yakın danışmanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldığı ifade edildi. Sabah saatlerinde başkent Seul’daki bir sağlık merkezinde test yaptıran Başbakan Sye-kyun'un yakın temaslı olarak sınıflandırılmadığı ve testi pozitif çıkan danışmanıyla 16 Eylül’den beri yüz yüze görüşmediği ifade edildi.


ÖNLEM AMAÇLI TEST YAPTIRDI


Yetkililer, başbakanın koronavirüs testini önlem amaçlı yaptığını ve Sye-kyun'un resmi konutta dinlenmeye çekildiğini kaydetti. Test sonucunun akşam saatlerinde çıkması beklenirken Sye-kyun'un testi takiben günlük programının geri kalanını iptal ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Başbakanı Chung SyekyunKarantinaKoronavirüs
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