Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.065,45
ALTIN
988,26
DOLAR
18,62
STERLİN
21,49
EURO
18,50
Ege Üniversitesi 113 Öğretim Üyesi alacak
Ege Üniversitesi 113 Öğretim...
Metro hattındaki ticari alanlar kiraya verilecek
Metro hattındaki ticari alanlar...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim...

Güney Kore izdiham felaketinde ölü sayısı 156’ya yükseldi

Güney Kore izdiham felaketinde ölü sayısı 156’ya yükseldi, 26’sı yabancı uyruklu

01 Kasım 2022 Salı 14:32
Güney Kore izdiham felaketinde ölü sayısı 156’ya yükseldi

GÜNEY KORE - Güney Kore’nin başkenti Seul’de 29 Ekim Cadılar Bayramı kutlaması sırasında, çok sayıda kişinin dar bir sokakta sıkışmasıyla yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 156’ya yükseldi. Ölenlerden 26 kişinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Itaevon bölgesinde meydana gelen olay sonrasında açıklama yapan polis, hayatını kaybeden 156 kişiden 26’sının yabancı uyruklu olduğunu belirtti. Açıklamada 26 yabancı uyruklu kişinin İran, Çin, Rusya, Japonya, ABD, Fransa, Avustralya, Vietnam, Özbekistan, Norveç, Kazakistan, Sri Lanka, Tayland ve Avusturya vatandaşı olduğu ifade edildi.

Ulusal yas ilan eden Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, izdihamda yaşamını yitirenler için oluşturulan yeri ziyaret ederek çiçek koydu. Öte yandan yaşamını yitiren yabancı uyruklu kişilerin ailelerine ülkeye ‘rahatlıkla girebilmeleri’ için, Incheon Uluslararası Havalimanı'nda varış vizesi verilmesi planlanıyor. 

POLİS ŞEFİ VE SEUL BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Polis Şefi Yoon Hee-keun izdiham felaketiyle ilgili ‘ağır sorumluluk’ hissettiklerini belirterek olayın nasıl olduğuna dair soruşturma başlatılacağını duyurdu. Polis Şefi Yoon basın açıklamasında, Güney Kore'nin son sekiz yılın en ölümcül felaketi olarak adlandırdığı olayda çoğu 20'li yaşlarında yaklaşık 156 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin ciddi şekilde yaralandığını ifade etti. Seul Belediye Başkanı Oh Se-hoon, bugün yaptığı basın açıklamasında izdiham sebebiyle özür dilerken gözyaşlarını tutamadı. Yerel basın olay sırasında 100 binden fazla kişinin caddelerde olduğunu belirtti.    

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güney KoreIzdihamölü SayısıCadılar Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan’da köprü çökmesi sonucu can kaybı 141’e yükseldi
Hindistan’da köprü çökmesi sonucu can kaybı 141’e yükseldi
Brezilya’da seçimin galibi Lula da Silva oldu
Brezilya’da seçimin galibi Lula da Silva oldu
BM Genel Sekreterinden tahıl anlaşması için çağrı
BM Genel Sekreterinden tahıl anlaşması için çağrı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans