Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1.952,86
ALTIN
859,93
DOLAR
13,92
STERLİN
18,73
EURO
15,61
Bursa Teknik Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Teknik Üniversitesi 30...
Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Adalet Bakanlığı 6.459 personel alacak
Adalet Bakanlığı 6.459 personel...
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...

Gürcistan yolcu geçişlerine açılmasını askıya aldı

ARDAHAN’daki Çıldır Aktaş ve Posof Türkgözü sınır kapılarının, pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra bugün için plananan yolcu geçişlerine açılması, Gürcistan tarafından tek taraflı olarak askıya alındı. Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci, Gürcistan’ın bazı siyasi konjonktür sebepler dolayısıyla ikinci bir emre kadar geçişleri durdurduğunu söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Mart 2022 Salı 16:05
Gürcistan yolcu geçişlerine açılmasını askıya aldı

Çıldır Aktaş ve Posof Türkgözü sınır kapılarında koronavirüs salgını nedeniyle 18 Mart 2020 tarihinde durdurulan yolcu geçişlerinin, Türk ve Gürcü yetkililerce alınan karar doğrultusunda 1 Mart (bugün) itibarıyla yeniden başlaması planlandı. Gürcistan, hazırlıkların yapıldığı sınır kapılarındaki geçişleri askıya aldı.

Çıldır Aktaş Sınır Kapısı’na giden Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Gürcistanlı yetkililerle görüştükten sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Gürcistan’ın siyasi konjoktürel nedenlerden dolayı ikinci bir emre kadar yolcu geçişlerini askıya aldığını söyleyen Demirci, “Sınır kapılarının bugün yolcu geçişine açılacağını duyurmuştuk ancak yeni siyasi konjonktür sebebiyle Gürcistan tarafı ikinci bir emre kadar durdurdu. Çıldır Kaymakamımızla birlikte karşı taraf ile görüştük. Çok yakında, belki yarın yeniden açılacak. Biz tarafta hiçbir sorun yok. Gürcüler de çok beklenti içerisindeler. Onlar da bir an önce kapıların açılmasını istiyorlar” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GürcistanSınırSınır KapısıArdahan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zelenski: Bize gerçekten Avrupalı olduğunuzu kanıtlayın
Zelenski: Bize gerçekten Avrupalı olduğunuzu kanıtlayın
Harkov’da düşen roket sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor
Harkov’da düşen roket sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor
"Özbekistan dengeli, tarafsız bir pozisyon almaktadır"
"Özbekistan dengeli, tarafsız bir pozisyon almaktadır"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans