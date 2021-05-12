Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1445
ALTIN
490.058
DOLAR
8.2951
STERLİN
11.7460
EURO
10.0623
Mustafa Akay, Sevenlerine Sürpriz Yaptı
Mustafa Akay, Sevenlerine Sürpriz Yaptı
Afyon Kocatepe Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi 33...
Güneş enerjili hayvan içme suyu tesisi yaptırılacak
Güneş enerjili hayvan içme...
Ağaçlandırma hizmeti alınacak
Ağaçlandırma hizmeti alınacak

Hamas İsrail'e 130 roket attı 

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırısının ardından açıklamalarda bulunan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Tel Aviv'e 130 roket attığını duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:57
0 Okunma
Hamas İsrail'e 130 roket attı 

İsrail-Filistin arasında tansiyon yükseliyor. Tel Aviv'e Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler nedeni ile İsrail ordusu hava savunma sistemlerini devreye soktu. İsrail'in başkenti Tel Aviv'in birçok noktasında siren sesleri çalmaya başladı. Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesine düşen roketler nedeniyle 3 kişinin yaralandığını bildirildi. Öte yandan, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in başkenti Tel Aviv'in 130 roket ile hedef alındığı ifade edildi.İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli, Gazze'den Tel Aviv'e atılan roketler nedeniyle 2 İsrailli kadın hayatını kaybetmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FilistinIsrailHamasMescidi AksaKUDÜS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya'da toplu bulunan mezarlarda artış
Libya'da toplu bulunan mezarlarda artış
Putin, Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilmeye yönelik taslağı Duma'ya sundu
Putin, Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilmeye yönelik taslağı Duma'ya sundu
Myanmar’da darbe karşıtı gösteriler: Gözaltı sırasında öldürülen şairin organları çıkarıldı
Myanmar’da darbe karşıtı gösteriler: Gözaltı sırasında öldürülen şairin organları çıkarıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans