Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.161,78
ALTIN
996,85
DOLAR
18,21
STERLİN
21,12
EURO
18,24
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Destek Personeli Alacak
Maden ve Petrol İşleri...
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi...
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Tahsildar ve Bilgisayar İşletmeni alacak
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Tahsildar...

Hamas lideri Haniye: Hapishanedeki esirlerin mücadelesi bütün Filistinlilerin mücadelesidir

01 Eylül 2022 Perşembe 15:48
Hamas lideri Haniye: Hapishanedeki esirlerin mücadelesi bütün Filistinlilerin mücadelesidir

İSTANBUL - Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS) lideri İsmail Haniye, "İsrail’de esir olarak tutulan Filistinlileri özgürleştirmek adına tüm imkanlarımızla mücadele edeceğiz." dedi.

Kudüs ve Tarihimiz Derneği (KUTAD) tarafından İkitelli'de toplantı düzenlendi. Toplantıda Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS) lideri İsmail Haniye, konuştu.

İsmail Haniye, "Hapishanedeki esirlerin mücadelesi bütün Filistinlilerin mücadelesidir. Fikir ve görüş ayrılıkları olsa da bütün Filistinliler, esirler için tek bir çatı altında durmaya devam edecekler. Hiçbir şekilde durmaktan vazgeçmeyecekler. Filistinliler ve Hamas hareketi olarak esirlerin arkasında durmak adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Filistinli esirler için tek bir vücut olarak durmaya devam edeceğiz. Bütün Müslümanların üzerine düşen bir görev var. Bu görev ise İsrail’de hapishanelerde bulunan Filistinli esirlerin arkasında durmak. Filistinli esirler hem insani, hem dini, hem hukuki bir mücadele veriyorlar." dedi. Haniye, toplantı sonunda basın mensuplarıyla selamlaşarak dernekten ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Filistin İslami Direniş HareketiHamas Lideri Haniye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birleşmiş Milletler’in uzunca bir süredir beklenen Uygur Raporu yayınlandı
Birleşmiş Milletler’in uzunca bir süredir beklenen Uygur Raporu yayınlandı
Ukrayna: Rusya, BM ekibinin rotasını bombalıyor
Ukrayna: Rusya, BM ekibinin rotasını bombalıyor
NASA tarih verdi: Artemis uzay aracı 3 Eylül’de kalkış yapacak
NASA tarih verdi: Artemis uzay aracı 3 Eylül’de kalkış yapacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans