Hamas lideri Haniye: Hapishanedeki esirlerin mücadelesi bütün Filistinlilerin mücadelesidir

İSTANBUL - Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS) lideri İsmail Haniye, "İsrail’de esir olarak tutulan Filistinlileri özgürleştirmek adına tüm imkanlarımızla mücadele edeceğiz." dedi.



Kudüs ve Tarihimiz Derneği (KUTAD) tarafından İkitelli'de toplantı düzenlendi. Toplantıda Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS) lideri İsmail Haniye, konuştu.



İsmail Haniye, "Hapishanedeki esirlerin mücadelesi bütün Filistinlilerin mücadelesidir. Fikir ve görüş ayrılıkları olsa da bütün Filistinliler, esirler için tek bir çatı altında durmaya devam edecekler. Hiçbir şekilde durmaktan vazgeçmeyecekler. Filistinliler ve Hamas hareketi olarak esirlerin arkasında durmak adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Filistinli esirler için tek bir vücut olarak durmaya devam edeceğiz. Bütün Müslümanların üzerine düşen bir görev var. Bu görev ise İsrail’de hapishanelerde bulunan Filistinli esirlerin arkasında durmak. Filistinli esirler hem insani, hem dini, hem hukuki bir mücadele veriyorlar." dedi. Haniye, toplantı sonunda basın mensuplarıyla selamlaşarak dernekten ayrıldı.