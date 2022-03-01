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Harkov’da düşen roket sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Mart 2022 Salı 14:58
Harkov’da düşen roket sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor

UKRAYNA - Ukrayna’nın Harkov kentinde Özgürlük Meydanı’nda bulunan yerel yönetim binasına bu sabah Rusya tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 10 kişinin olduğu 20’den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünün ifade edildiği açıklamada, “En az 10 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı, kurtarma ekipleri ve gönüllüler enkazdan kurtarıldı. Enkazın temizlenmesi için çalışmalar sürüyor. Tüm katlardaki merdiven boşluğu ve koridorlar tamamen tahrip oldu” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HarkovRoketKurtarma çalışmalarıUkrayna
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