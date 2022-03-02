Harkov’da polis merkezi vuruldu

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin bölgede olduğu, can kaybı ve yaralı sayısının henüz belirlenemediği belirtildi. Görüntülerde, hedef alınan binada yangın çıktığı ve çatısının çöktüğü görüldü.