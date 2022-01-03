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Hindistan, 15-18 yaş aralığına aşılama kampanyası başlattı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Ocak 2022 Pazartesi 11:34
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Hindistan, 15-18 yaş aralığına aşılama kampanyası başlattı

HİNDİSTAN - Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, ülke çapında 15-18 yaş aralığındakilere Covid-19 aşılama kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Hindistan Sağlık Bakanı Mandaviya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başbakan Narendra Modi öncülüğünde bugünden itibaren ülke genelinde 15-18 yaş arasındaki çocuklar için dünyanın en büyük aşı kampanyası başlatıldı. Genç arkadaşlarımı bir an önce aşı olmaya ve dünyanın en büyük aşı kampanyasını daha da güçlendirmeye çağırıyorum” dedi.

HİNDİSTAN’DA SON DURUM

Hindistan’da son 24 saatte 33 bin 750 kişide koronavirüs tespit edilirken, 123 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede salgın boyunca toplam 34 milyon 922 bin 882 vaka tespit edildi, 481 bin 893 kişi de Covid-19’dan yaşamını yitirdi. Ülkede 156 bin 428 aktif vaka bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hindistan1518 Yaş AralığıAşı Kampanyası
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