Hindistan’da köprü çökmesi sonucu can kaybı 141’e yükseldi

Gucarat eyaletindeki Morbi kentinde bulunan asma köprünün çökmesi sonucu can kaybı 141’e yükseldi, yaklaşık 100 kişinin de tedavi gördüğü ifade edildi. Hindistan merkezli NDTV kanalı, köprünün bakım çalışmalarının özel bir şirket tarafından yapıldığını, ancak planlanandan tarihten önce halka açıldığını bildirdi. Öte yandan şirketin, yetkili makamlardan köprü için uygunluk sertifikası almadığı bilgisi paylaşıldı. Yerel medya, köprüde yaklaşık 500 kişinin olduğunu ve kalabalığın Chhath festivali için orada toplandığını duyurdu. Ayrıca köprünün sadece 125 kişinin ağırlığını kaldırabileceği ifade edildi.

BAŞBAKAN MODİ ZİYARET EDECEK

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin 1 Kasım’da köprünün bulunduğu bölgeyi ziyaret edeceği belirtildi. Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Morbi'deki trajedi beni derinden üzdü. Yetkililerle görüştüm ve bilgi aldım. Yardım ve kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ve etkilenenlere gerekli tüm yardımlar yapılıyor” dedi.