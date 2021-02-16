Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1563
ALTIN
404.064
DOLAR
6.9553
STERLİN
9.6677
EURO
8.4482
10 adet taşınmaz kiraya veriliyor
10 adet taşınmaz kiraya...
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim...
Preseli lif pamuk satışı yapılacak
Preseli lif pamuk satışı...
Yöresel ürün satış yeri kiraya verilecek
Yöresel ürün satış yeri...

Hindistan’da yolcu otobüsü kanala düştü : 40 ölü

Hindistan’ın Madhya Pradeş eyaletinde bir yolcu otobüsü kanala düştü. Kazada 40 kişi hayatını kaybetti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Şubat 2021 Salı 16:20
0 Okunma
Hindistan’da yolcu otobüsü kanala düştü : 40 ölü

HİNDİSTAN - Hindistan’da Madhya Pradeş eyaletine bağlı Sidhi ilçesinin Patna köyü yakınlarında bir yolcu otobüsü sabah 8.30 sıralarında köprüden su kanalına düştü. Kaza sonucu 60’tan fazla yolcu taşıdığı belirtilen otobüsteki 40 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.


7 KİŞİ KURTARILDI

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken 7 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Vilayetin emniyet müdürü Shivraj Singh Chouhan, durumu görüşmek için bir topantı çağrısında bulunurken, otobüsün kanaldan çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.


ÖLENLERİN AİLELERİNE PARA YARDIMI YAPILACAK

Hindistan Başnakanı Narendra Modi’nin kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 200 bin rupi ( 19 bin 35 lira), ağır yara alanlara ise 50 bin rupi (4 bin 758 lira) destek sağlanacağını belirttiği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Hindistan40 ölüYolcu Otobüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ’den AstraZeneca’nın aşısına acil kullanım onayı
DSÖ’den AstraZeneca’nın aşısına acil kullanım onayı
Tasarruf etmek için otobüsü eve dönüştürdü
Tasarruf etmek için otobüsü eve dönüştürdü
DSÖ Vuhan ekibinde fikir ayrılığı büyüyor
DSÖ Vuhan ekibinde fikir ayrılığı büyüyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans