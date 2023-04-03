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Hollanda'da düzenlenen iftarda depremzedeler için yaklaşık 39 bin avro toplandı

03 Nisan 2023 Pazartesi 10:55
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Hollanda'da düzenlenen iftarda depremzedeler için yaklaşık 39 bin avro toplandı

Rotterdam

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde mağdur olan depremzedeler için düzenlenen iftarda, yaklaşık 39 bin avro bağış toplandı.

Hollanda Türk Gönüllüler Vakfınca (HGTV) deprem bölgesindeki depremzedelere yardım toplamak amacıyla organize edilen iftar programına, yaklaşık 500 kişi katıldı.

Kuran ve ilahilerin okunduğu ve semazen gösterisinin yapıldığı etkinlikte depremzedeler için dua edildi.

HGTV Başkanı Nilgün Şahin yaptığı konuşmada, depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve geride kalanlara sabırlar diledi.

Depremin olduğu günden bugüne kadar depremzedeler için HGTV’ye 690 bin avro bağış yapıldığını belirten Şahin, "Tekrar birlik olmamız lazım. Kısa vadede yardımlar yapıldı hepinize teşekkür ediyoruz ama uzun vade de yardım yapmaya devam etmeliyiz." dedi.

Şahin, "Vakfımız sizin yardımlarınızla Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta iki aş evi kurdu. Burada günlük 1500 kişi her gün iftar yapıyor. Depremzedelere gıda kolileri dağıtılıyor. Ailelerini kaybetmiş tıp fakültesi öğrencilerine bir yıl burs vermeyi hedefliyoruz. Yardımlarınızın tamamını depremzedelere ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

Hollanda’dan deprem bölgesine kurtarma ekiplerine yardım etmek için giden Amsterdam Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yapan Soner Şahin ve inşaat işçisi Ahmet Aydın da iftara katıldı.

Şahin, yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde birçok insanı enkaz altından çıkardıklarını ve bunun için mutlu olduklarını, ramazan ayında tekrar deprem bölgesine yardım için gideceklerini ifade etti.

Programda, depremzedeler için hazırlanan yardım kutusuna atılan ve banka üzerinden toplanan yaklaşık 39 bin avro, depremzedelere gönderilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
HollandaDepremzedeIftar
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