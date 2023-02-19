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Hollanda, Rus diplomatları "istihbarat görevlisi" oldukları gerekçesiyle sınır dışı ediyor

Hollanda hükümeti, istihbarat görevlisi oldukları gerekçesiyle bazı Rus diplomatların sınır dışı edileceğini ve Hollanda'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nun kapatılacağını duyurdu.

19 Şubat 2023 Pazar 19:13
Hollanda, Rus diplomatları "istihbarat görevlisi" oldukları gerekçesiyle sınır dışı ediyor

Lahey

Hükümetin resmi sitesinden yapılan açıklamada, diplomatik görevlilerin karşılıklı gönderilmesiyle ilgili iki ülke arasındaki müzakerelerin başarısız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Rusya, istihbarat çalışanlarını diplomatik personel göstererek gizlice Hollanda'ya yerleştirme çabalarını sürdürüyor." ifadesi kullanılarak Rusya'nın, Hollanda'nın Moskova Büyükelçiliği ve St. Petersburg Başkonsolosluğu'nda görevlendirilen diplomatlarına vize vermediği kaydedildi.

Hollanda'nın, Rusya'da görevlendirdiği diplomatik personelden daha fazla Rus personelin Hollanda'da bulunamayacağı ifade edilen açıklamada, bazı Rus diplomatların Hollanda'yı terk etmeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, sınır dışı edilecek Rus diplomatlara ülkeden ayrılmaları için 2 hafta süre verildiği ve Rusya'nın Amsterdam'daki Ticaret Ofisi'nin de 21 Şubat'tan itibaren kapatılacağı bildirildi.

Hollanda, St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu kapatıyor

Açıklamada, Rusya'nın vize vermemesi sebebiyle St. Petersburg Başkonsolosluğu'nda görevlendirilecek yeterli personeli bulunmayan Hollanda'nın, 20 Şubat itibarıyla burayı kapatacağı bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Mart 2022'den itibaren iki ülke arasında diplomatların atanmasına ilişkin müzakerelerin durduğu aktarıldı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırısının ardından casusluk yaptıkları gerekçesiyle Mart 2022'de 17 Rus diplomatını sınır dışı eden Hollanda'ya karşılık olarak, 15 Hollandalı diplomatı sınır dışı etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
HollandaRusDiplomatSınır DışıYeni Çağrı
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