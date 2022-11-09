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Hollywood yıldızı Sean Penn, Zelenski’ye Oscar’ını hediye etti

09 Kasım 2022 Çarşamba 12:20
Hollywood yıldızı Sean Penn, Zelenski’ye Oscar’ını hediye etti

UKRAYNA - Hollywood yıldızı ABD’li aktör Sean Penn, dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi ziyaret etti. Görüşme sırasında Penn, Zelenski’ye Oscar’ını hediye etti, Zelenski ise Penn’e 3’üncü derece Liyakat Nişanı taltif etti.

Sean Penn, Rusya’nın işgalinden itibaren Ukrayna’ya olan bu üçüncü ziyaretinde, dün Kiev’de Zelenski ile görüştü. Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Penn’in Ukrayna hakkında yapacağı film konusunda Zelenski'ye bilgi verdiği belirtilerek “Amerikalı sanatçı, ülkemizin zaferine olan inancın bir simgesi olarak Oscar heykelciği getirdi ve Başkan'a teslim etti. Ödül, savaşın sonuna kadar Ukrayna'da kalacak” denildi.

CESUR YOLU’NDA İSİM LEVHASI  

Zelenski, ‘devletlerarası işbirliğini güçlendirdiği, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdiği, Ukrayna devletinin dünyada popülerleşmesine önemli bir katkı sağladığı için’ ünlü aktöre “3 derece Liyakat Nişanı” taltif etti. İkilinin daha sonra Kiev’deki Anayasa Meydanı’nda bulunan Cesur Yolu’nu (Walk of Brave) ziyaret ettiği ifade edilerek “Bu sokakta, Rusya Federasyonu'nun geniş çaplı işgali sırasında Ukrayna'ya yardım eden birçok dünya liderinin adının yanında Sean Penn'in de bir isim levhası var” denildi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hollywood Yıldızı Sean PennZelenskiOscar
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