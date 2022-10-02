IAEA Başkanı Grossi’den ‘Murashov’ açıklaması

AVUSTURYA, (DHA)

IAEA Başkanı Grossi, ZNPP Genel Müdürü Murashov’un Rus güçleri tarafından gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. IAEA tarafından yazılı yayımlanan açıklamada, Başkan Grossi’nin, Murashov’un gözaltına alındığına dair bilgi alınmasının ardından IAEA’nın ilgili makamlarla temasa geçtiğini ve Murashov’un geçici olarak gözaltında olduğu konusunda bilgilendirildiğini söylediğine yer verildi. Grossi, Murashov’un Rus güçleri tarafından gözaltına alınmasının 7 vazgeçilmez nükleer güvenlik prensibinin en az ikisi üzerinde çok önemli bir etkisi olduğunu yineledi.

Grossi, sahadaki herhangi bir nükleer acil duruma müdahaleyi yönetmek de dahil olmak üzere tesisin nükleer güvenlik ve emniyetini ve tüm operasyonel prosedürlerinin uygulanmasını sağlamanın ZNPP genel müdürünün görevleri arasında bulunduğunu belirterek, “Tesis personelinin herhangi bir üyesinin bu şekilde gözaltına alınması, kendi içinde ciddi bir endişe kaynağı oluşturacak, aynı zamanda personelin geri kalanı üzerindeki psikolojik etkisi ve baskısı için de ciddi bir endişe kaynağı olacaktır ki bu da nükleer güvenlik ve emniyet açısından zararlı bir durumdur. (Murashov’un) Görevden bu şekilde alıkonulması, tesisin emniyet ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik karar alma mekanizmasında ani ve ciddi bir etkiye sahiptir” dedi. Grossi, Murashov’un bir an önce ailesine ve tesisteki işinin başına dönebilmesini temenni ettiğini söyledi.