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IAEA ekibi, bu hafta Zaporijya’da olacak

29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:40
IAEA ekibi, bu hafta Zaporijya’da olacak

ABD -  Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Direktörü Rafael Grossi, Zaporijya nükleer santralinde incelemelerde bulunacak ekibin bu hafta içi bölgede olacağını duyurdu.

Grossi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekibe liderlik edeceğini belirterek, “Gün geldi, IAEA'nın Zaporijya'ya Destek ve Yardım Misyonu şimdi yola çıktı. Ukrayna'nın ve Avrupa'nın en büyük nükleer tesisinin emniyetini ve güvenliğini korumalıyız. Bu hafta içinde Zaporijya nükleer santralinde olacak olan bu misyona liderlik etmekten gurur duyuyorum” dedi.

NELER OLMUŞTU?

Ukrayna’nın Zaporijya bölgesinde, Nikopol kenti yakınlarında bulunan Zaporijya nükleer santrali, bombardımanın hedefi olmuştu. Saldırıda, santralde hasar meydana geldi. Saldırının ardından Ukrayna tarafı, Rusya’yı, Rusya ise Ukrayna’yı suçlamıştı. Ardından iki ülke de BM vasıtasıyla IAEA’yı bölgeye davet etmiş, hasarın incelenmesi kapsamında çağrıda bulunmuştu. Söz konusu ekip, bu hafta bölgede değerlendirmelerde bulunacak olsa da santralin çevresindeki saldırılar devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZaporijyaIAEA Ekibi
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