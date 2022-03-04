Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1.995,96
ALTIN
891,66
DOLAR
14,24
STERLİN
18,95
EURO
15,64
Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Araştırma...
Bahçeşehir Üniversitesi 14 Öğretim Görevlisi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 14 Öğretim...
Hacettepe Üniversitesi Canlı Model alacak
Hacettepe Üniversitesi Canlı Model...
Flaş Haber
Doğu'da kış geri döndü
Kapat

IAEA Genel Direktörü Grossi: Çernobil’e gitmek için iki tarafla görüştüm

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mart 2022 Cuma 16:02
IAEA Genel Direktörü Grossi: Çernobil’e gitmek için iki tarafla görüştüm

AVUSTURYA - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi, bir nükleer santralin korunmasında ve güvenliğinin sağlanmasındaki en önemli ve birinci prensibin, santralin fiziksel bütünlüğünün korunması olduğunu belirterek dün akşam Zaporjiya Nükleer Santrali’nin bombalama olayından sonra santralin fiziksel bütünlüğünün tehlike altına girdiğini belirtti. Grossi, nükleer santrallerin güvenliğini sağlamak için müzakerede bulunmak üzere Çernobil’e seyahat edebileceğini belirtti.  

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, bugün basın toplantısı yaparak dün gece Avrupa’nın en büyük santrali Zaporjiya Nükleer Santrali’nin Rusya’nın yönetimine geçmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Grossi santral yerleşkesinde bulunan bir binanın gece vurulduğunu belirterek “Bu, tesiste yerel itfaiye tarafından söndürülen yangına neden oldu. Santraldeki 6 reaktörün tüm sistemlerinin hiç etkilenmediğini söylemek önemli. Radyoaktif madde salınımı olmamıştır. Bu konuda önemli olan radyasyon izleme sistemlerinin (radyasyonu ölçtüğümüz tüm sistemler) de tamamen işlevsel olmasıdır” dedi.

2 KİŞİ YARALANDI

Santralde dün akşam 2 güvenlik mensubunun yaralandığını belirterek “Ancak operatör ve düzenleyici, durumun doğal olarak içinde bulunulan şartlar nedeniyle son derece gergin ve zorlu olduğunu bizlere ifade etti. Sahip olduğumuz tüm sistem ve ünitelerden sadece bir ünite kapasitesinin yaklaşık yüzde 60'ı ile çalışıyor. Bu 4’üncü ünitedir. Santralin reaktör ünitelerinden Ünite 1 bakım için kapatıldı, Ünite 2 ve 3 kontrollü bir şekilde kapatıldı, Ünite 4 yüzde 60 güçle çalışıyor ve Ünite 5 ve 6 düşük güç modunda 'yedekte' tutuluyor” ifadelerini kullandı.

"RADYASYON SALINIMI OLMADIĞI İÇİN ŞANSLIYIZ"

Genel Direktör Grossi bir nükleer santralinde güvenlik sağlanması için 6 prensipten ilkinin santralin ve reaktörlerin fiziksel bütünlüğü olduğunu vurgulayarak “Tesisin fiziksel bütünlüğü dün gece olanlarla tehlikeye girdi. Radyasyon salınımı olmadığı ve reaktörlerin bütünlüğünün tehlikeye girmediği için şanslıyız” dedi. Grossi “Hem Rusya Federasyonu'na hem de Ukrayna'ya müsaitliğimi ve mümkün olan en kısa sürede Çernobil'e seyahat etme eğilimimi belirttim” dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
IAEA Genel Direktörü GrossiAvusturyaÇernobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının açılış konuşmasını yaptı
Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının açılış konuşmasını yaptı
IAEA uyardı: Zaporjiya Nükleer Santrali’nde güç kullanmayı derhal durdurun
IAEA uyardı: Zaporjiya Nükleer Santrali’nde güç kullanmayı derhal durdurun
Rusya tarafından kuşatılan Mariupol’de bombardıman devam ediyor
Rusya tarafından kuşatılan Mariupol’de bombardıman devam ediyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans