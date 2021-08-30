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IAEA: Kuzey Kore nükleer faaliyetlere başladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:33
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IAEA: Kuzey Kore nükleer faaliyetlere başladı

AVUSTURYA - Dünya üzerindeki nükleer faaliyetleri takip eden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Cuma günü yayınladığı raporunda uydu görüntüleri aracılığıyla Kuzey Kore’nin nükleer santralinin faaliyete geçtiğini belirtti. IAEA raporun sonunda “Reaktörün ve Radyo Kimyasal Laboratuvarın işleyişine ilişkin yeni göstergeler derinden rahatsız edicidir” ifadelerine yer verdi.

IAEA, Kuzey Kore’nin Eylül 2020 tarihinden bugüne nükleer faaliyetlerini rapor olarak yayınlayarak ülkenin nükleer faaliyetlerine Temmuz 2021 tarihinden itibaren yeniden başladığını teyit etti. Cuma günü yayınlanan raporda, uydu görüntülerinden Yongbyon’da (Nyongbyon) bulunan Deneysel Nükleer Santrali’nin tekrar aktif hale geldiği belirtildi. IAEA raporda “Aralık 2018'in başından Temmuz 2021'in başına kadar reaktörün çalıştığına dair hiçbir belirti bulunmuyordu. Bununla birlikte, Temmuz 2021'in başından bu yana, soğutma suyunun tahliyesi de dahil olmak üzere, reaktörün çalışmasıyla tutarlı göstergeler olmuştur” ifadelerini kullandı.


 

Raporda ayrıca “Daha önce Pyongsan uranyum madeni ve Pyongsan uranyum konsantrasyon tesisi olarak ilan edilen yerlerde devam eden madencilik, öğütme ve konsantrasyon faaliyetlerinin belirtileri var” tespitleri yer aldı.


 

‘YENİ GÖSTERGELER DERİNDEN RAHATSIZ EDİCİDİR’


 

IAEA raporun sonunda “Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Ayrıca, 5MW (5 megavatlık) reaktörün ve Radyo Kimyasal Laboratuvarın işleyişine ilişkin yeni göstergeler derinden rahatsız edicidir. Kuzey Kore'nin nükleer programının devam etmesi, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir ve derinden üzüntü vericidir” ifadelerine yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IAEAKuzey KoreNükleer Faaliyet
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