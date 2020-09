İdlib’in kaderini belirleyen kritik nokta; M4 otoyolu

İDLİB - Suriye rejimi, son yıllarda ülkedeki birçok bölgeyi Rusya ve İran ile yabancı savaşçılar ile havadan ve karadan bombardımanla geri aldı. Suriye rejimi bu süreçte kontrolüne aldığı bölgelerdeki sivillerin de İdlib’e tahliyesine izin verdi. Tahliyeler ile nüfusu 4 milyona ulaşan ve muhaliflerin elindeki son şehir olan İdlib’in geri alınması için rejim, 2018 yılı yazında havadan ve karadan bombardımana başladı. İdlib kırsalındaki bölgeleri uçak, helikopter, roket, havan ve füzeler ile hedef alan rejimin saldırılarının ardından on binlerce sivil, İdlib kent merkezi ve Türkiye sınırına kaçmaya başladı. Ancak rejim, sivillerin kaçış güzergahı olan M4 otoyolunu da kullanılmaması için uçaklarla hedef aldı. Sivillerin kaçışının yanı sıra en önemli ikmal ve lojistik hattı olan M4’ü kullanmasını engellemeyi amaçlayan Esad rejimi, Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin ardından engellendi. Türkiye’nin Rusya ve İran ile yaptığı görüşmelerin ardından varılan mutabakatlar ile bir süre duran rejim, saldırılarını zaman içerisinde sürdürerek anlaşmaları ihlal etti.



Son olarak geçen yıl yoğun saldırıların ardından Han Şeyhun ve Maaret el Numan ile bu yıl başında Serakib ilçelerinde kontrolü sağlayan rejim, sivillerin kaçış yolu olan M4’e yönelik bombardımanına da devam etti. Şubat ayından itibaren 'İdlib Gerginliğini Azaltma Bölgesi'nde Rusya ve İran ile birlikte kontrol gücü olarak görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgeye takviye birlikler gönderdi. TSK’nın takviyelerinin ardından Moskova’da mart ayında varılan mutabakat ile kritik öneme sahip M4 otoyolunda güvenli koridor oluşturulması kararlaştırıldı. Böylece Lazkiye’den Haseke’ye kadar uzanan önemli bir lojistik ve ikmal hattı olan M4 otoyolunun rejim kontrolüne girmesi engellendi. Türk ve Rus askerlerinin de düzenli olarak ortak devriye yaptığı M4 otoyoluna yönelik rejim saldırılarının durması ile siviller tarafından da gönül rahatlığı ile kullanılır hale geldi.



Suriye içindeki kentleri birbirine bağladığı için kritik öneme sahip olan, ikmal ve lojistik hattı olduğu için de kaybedilmesi durumunda İdlib’in düşmesinin önünü açacak olan M4 otoyolunun Türkiye’nin girişimi ile rejim kontrolüne geçmemesi sivilleri mutlu etti. Geçmişte her an bombardımana maruz kalacakları için çok hızlı hareket ettikleri yolda şimdi gönül rahatlığıyla düşük hızda ilerleyen siviller, Türkiye yanlarında olduğu için mutlu olduklarını söyledi.



Öte yandan rejimin Rusya desteği ile geçmişte M4 otoyoluna düzenlediği bombardımanda yolun birçok noktasında oluşan hasarın giderilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı da bildirildi.