İlk kez bu kadar net görüldü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını can almaya devam ediyor.Çin ve ABD’li bilim insanları, koronavirüs (Covid-19) insan hücreleriyle etkilişim anını sanal gerçeklik teknolojisi süper bilgisayarlarla görüntüledi. Çin'in başkenti Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nde görevli biyolog Dr. Sai Li, Şubat ayında Hangzhou kentindeki bir biyogüvenlik laboratuvarında virologlarla birlikte çalıştı. Çalışma sonucunda koronavirüsün insan hücrelerine nasıl yerleştiğini en net biçimde görüntülemeyi başardı.



VİRÜSÜ EN NET GÖREN İLK KİŞİ



Li, basına yaptığı açıklamada “Virüsü bu kadar iyi çözünürlükte gören dünyadaki ilk kişi olduğumu düşünüyorum” dedi. Dr. Li ve ekibi, virüsün bazı proteinlerinin insan hücrelerine nasıl kaydığını öğrenmelerini sağlayarak biyokimyasını nasıl ele geçirdiğini öğrendi. Araştırmacılar bu detaylı ve ayrıntılı fotoğraflar sayesinde koronavirüs proteinlerinin insan hücrelerine nasıl zarar verdiğini, bazılarının da yeni virüsler yapmak için “kreşler” kurduğunu gözlemledi.



BİLİMDE ÇİN- ABD ORTAKLIĞI



Dr. Li ve ekibinin çalışmalarını ilerleten ABD’nin San Diego kentindeki Amaro Laboratuvarı bilim insanları, süper bilgisayarlar kullanarak virüsün insan hücreleriyle etkileşimini ortaya koyan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edildiğini açıkladı.