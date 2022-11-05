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İmran Han, suikasttan nasıl sağ kurtulduğunu anlattı

Suikast girişiminin ardından İmran Han, Lahore’daki hastaneden ilk açıklamasını yaptı. Han, iki suikastçının aynı anda ateş etmiş olması halinde "Hayatta kalmazdım" dedi. 

05 Kasım 2022 Cumartesi 17:50
İmran Han, suikasttan nasıl sağ kurtulduğunu anlattı

Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han, 3 Ekim’de Wazirabad’da bir miting sırasında iki kişinin ateş açmasıyla suikasta uğramıştı. Han kurşunun bacağına isabet etmesiyle hastaneye kaldırılmış ve hayati tehlikeyi atlatmıştı. Olaydan sonra ilk defa kamuoyuna açıklama yapan Han, iki suikastçının aynı anda ateş etmiş olması halinde sağ kurtulamayacağını belirtti.

İmran Han tekerlekli sandalyeden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Aniden, mermi patlaması oldu… Mermi bacağıma saplandı ve yere düştüm. Düştüğümde ikinci mermi patlaması oldu. Bir taraftan bir patlama ve önümden başka bir tanesi… İki kişiydiler… Eğer senkronize olsalardı hayatta kalamazdım… Eğer bu ikisi aynı anda ateş etseydi, o zaman hayatta kalamazdım… Yandan gelen beni vurdu. Yere düştüm, kurşunlar üstümden geçti… Yere düştüğüm için saldırganlardan biri öldüğümü düşündü ve gitti.”  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pakistanİmran HanSuikast
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