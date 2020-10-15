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İngiliz uzmanlar 4 ana sendroma dikkat çekti

İngiliz uzmanlar ‘Uzun Covid’ geçirenlerde ortaya çıkan 4 ana sendroma dikkat çekti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Ekim 2020 Perşembe 13:25
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İngiliz uzmanlar 4 ana sendroma dikkat çekti

İNGİLTERE - İngiltere Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü (NIHR), koronavirüsü uzun süreli geçirenlerin daha sonra yaşadıkları 4 ana sendromu açıkladı. Enstitüsü akademisyenleri, hastaneye yatan ve ‘Uzun Covid’ ile mücadele eden kişilerde kas güçsüzlüğü, travma nedeniyle anksiyete veya hafıza sorunu yaşandığını vurguladı.

İngiltere Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü, hastaneye yatarak Covid tedavisi uygulanan kişilerde uzun süren veya kalıcı hasarlar ortaya çıktığını tespit etti. Uzmanların 4 başlıkta topladığı sendromlardan yoğun bakım sonrası sendromu (PICS); hastane yatan ve yoğun bakıma alınan koronavirüs hastalarında, daha sonra ortaya çıkan rahatsızlıkları içeriyor. Bu kişiler, çok uzun süre hareketsiz kalınması nedeniyle kas güçsüzlüğü, travma nedeniyle anksiyete veya başka bir akıl sağlığı sorunu yaşadı. Tipik olarak yoğun bakım sonrası sendrom, bir şeyleri hatırlayamama gibi bazı beyin fonksiyon bozukluğuna neden oldu.

Viral yorgunluk sonrası sendromu (PVFS); hastaneye solunum zorluğu sebebiyle yatan pek çok koronavirüs hastası, daha sonra devam eden ‘aşırı yorgunluk’ ve ‘hatırlama’ güçlüğü çekti.

Kalıcı organ hasarı (POD); doktorlar ısrarla koronavirüsün sadece solunum yolu hastalığı olmadığını, vücudun tüm bölümlerini etkileyen bir 'multisistem' hastalığı olduğunu söyledi. NIHR, özellikle akciğerlerde ve kalpte organ hasarı görüldüğünü bazı vakalarda da karaciğer ve pankreas hasarı da tespit edildiğini ifade etti.

DİĞER 3 SENDROMU YAŞAMAYANLAR

Diğer 3 sendromu yaşamayan ve koronavirüs süresince ‘değişken’ rahatsızlıklar geçiren kişiler, ‘Uzun vadeli Covid sendromu (LTCS)’ adı altında toplandı. Bu kişiler koronavirüs süresince vücutlarının değişik yerlerinde hastalık belirtisi gösterdi, örneğin bazı hastalar 6 hafta ağır başağrısı çekerken başka bir hasta 6 ay boyunca kalp aritmisi sebebiyle baygınlık geçirdi. NIHR farklı belirtiler içeren bu sendromu, koronavirüsün teşhisini en çok zorlaştıran sendrom olarak nitelendirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uzun Covid Geçirenlerİngiliz Uzmanlar
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