Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.896,07
ALTIN
1.222,25
DOLAR
19,18
STERLİN
23,80
EURO
20,93
Bursa Uludağ Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 190...
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

İngiltere, Asya-Pasifik ticaret bloku CPTPP'ye resmen katılıyor

İngiltere'nin, 11 üyeli Kapsamlı ve Aşamalı Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'na (CPTPP) resmen katılımına ilişkin müzakereler sonuçlandı.

31 Mart 2023 Cuma 10:00
0 Okunma
İngiltere, Asya-Pasifik ticaret bloku CPTPP'ye resmen katılıyor

London, City of

İngiltere'nin Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin CPTPP'ye resmen katılımı için müzakerelerin tamamlandığını bildirerek, "Dinamik Hint-Pasifik bölgesiyle ticaretimizi artırmak, İngiltere iş dünyası ve tüketiciler için harika bir haber." ifadesini kullandı.

CPTPP'nin 11 üyesi arasında, Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur ve Vietnam bulunuyor.

İngiltere'nin CPTPP'ye katılımına ilişkin müzakerelerin yaklaşık iki yıldır sürdüğü biliniyor. İngiliz Parlamentosu ve diğer üye ülkelerin parlamentoları tarafından onaylanmasının ardından, İngiltere CPTPP'nin 12. üyesi olacak.

Ülkenin bloka katılımı Brexit sonrasındaki en önemli gündem maddelerinden biri olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereAsyaPasifikTicaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UNESCO'da Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği düzenlendi
UNESCO'da Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği düzenlendi
Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Donald Trump, kendisine suçlama yöneltilen ilk eski ABD Başkanı olacak
Donald Trump, kendisine suçlama yöneltilen ilk eski ABD Başkanı olacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans